Bruges ‘BFF’ is nieuw ontmoetingshuis voor nieuwkomers Bart Huysentruyt

17 september 2019

09u42 0 Brugge In Brugge is het Ontmoetingshuis geopend. De plek maakt deel uit van het project BBFF: Bruges Best Friends Forever.

“We organiseren hier voortaan ontmoetingen voor vrouwen en jongeren die als nieuwkomer maatschappelijk geïsoleerd zijn”, zegt OCMW-voorzitter Pablo Annys (sp.a). “Het initiatief is gegroeid sinds de asielcrisis in 2015. Bij OCMW Brugge stelden we vast dat heel wat jongeren uit het lokaal opvanginitiatief de weg naar reguliere hulpverlening niet zomaar vonden. Beperkte taalkennis en drempelvrees zijn de voornaamste oorzaken.”

Ook vrouwen die in het kader van gezinshereniging naar België komen, ondervinden moeilijkheden. “Deze mensen leven erg geïsoleerd en hebben nood aan persoonlijke omkadering en begeleiding”, gaat schepen Annys verder. “OCMW Brugge en armoedevereniging vzw Wieder slaan daarom de handen in elkaar voor BBFF: Bruges Best Friends Forever. Dit ontmoetingshuis is er een eerste concreet resultaat van. We gaan hier ontmoetingen organiseren, activiteiten op poten zetten en nieuwkomers, specifiek vrouwen en jongeren, stimuleren om actief deel te nemen aan de samenleving.”

Door tweewekelijkse ontmoetingsmomenten, een vormingsmoment en een maandelijks infomoment willen de projectmedewerkers ervoor zorgen dat de doelgroep de weg vindt naar reguliere hulpverlening. “Het is een fikse opdracht, want deze mensen hebben vaak traumatische ervaringen gehad. Ze zoeken volop naar hun identiteit in een onbekende omgeving.”