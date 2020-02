Brug van 32 miljoen over Verbindingsdok moet fietsen in en naar de haven veiliger maken Bart Huysentruyt

12 februari 2020

16u15 2 Brugge In het najaar start in Zeebrugge de bouw van een gloednieuwe brug over het Verbindingdok. Dat moet fietsen in de achterhaven van Zeebrugge een stuk veiliger maken. “Meer en meer mensen willen hier met de fiets komen werken, maar doen het niet omdat het nu te onveilig is", zegt haven-CEO Rik Goetinck.

De nieuwe brug, met een niet-onaardig kostenplaatje van 32 miljoen euro, zal het bruggetje vervangen dat nu over het Verbindingsdok loopt. Die brug met één rijstrook wordt enkel gebruikt voor plaatselijke bediening en was oorspronkelijk als een tijdelijke oplossing bedoeld. Het bruggetje heeft wel meer dan tien jaar standgehouden. De nieuwe brug telt twee keer één rijstrook, een afgescheiden voetpad en een fietspad met dubbele richting.

Koffieweg

De firma Artes-Depret, die in Brugge en Zeebrugge al meerdere grote werken uitvoerde, zal ook dit bouwwerk op zich nemen. Het wordt geen eenvoudige klus. De brug zal kunnen draaien om er schepen tot 55 meter breed door te kunnen laten. Dat wordt overigens ook de breedte van de nieuwe zeesluis die de komende jaren in Zeebrugge gerealiseerd wordt. “De brug komt precies tussen de Verschaeveweg en de Koffieweg", legt havenbaas ad interim Rik Goetinck uit. “Ze sluit aan op het fietspad in de Koffieweg en zal dus het noorden en het zuiden van de achterhaven met elkaar verbinden.”

Overal vrachtverkeer

De nieuwe brug wordt belangrijk voor het toekomstige werfverkeer bij de bouw van de nieuwe zeesluis, maar vormt ook de ontbrekende schakel voor de fietsverbindingen vanuit het binnenland richting de achterhaven van Zeebrugge. “Nu zijn er nauwelijks veilige manieren om de haven veilig met de fiets te bereiken”, zegt Goetinck. “Vanuit verschillende bedrijven horen we dat personeelsleden met de fiets naar het werk willen komen of zich met de fiets door de havenzone willen begeven. Maar nu is dat onveilig, want er zijn overal vrachtwagens. Deze nieuwe fietsverbinding creëert mogelijkheden en is een eerste stap in de goede richting.”

Stationswijk

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) heeft ook de stad plannen om de zwakke weggebruiker in het havengebied meer comfort te geven. “De nieuwe brug zal handig zijn voor wie Zeebrugge-dorp of de Stationswijk wil bereiken. Ook voor wie werkt in de Vismijn is deze veiliger verbinding nuttig. Maar er moet meer gebeuren. Er is, in samenspraak met de provincie West-Vlaanderen, een plan in de maak om daar de komende jaren werk van te maken.” Zo wordt er werk gemaakt van een fietssnelweg tussen Brugge en Zeebrugge, wordt de haven vanuit Ramskapelle weer toegankelijk via een tunnel en twee bruggen en komt er ook een fietssnelweg vanuit de richting Oostende.