Brug die geldt als ‘eerste kennismaking met Brugge’ wordt gerenoveerd Bart Huysentruyt

04 augustus 2020

10u45 1 Brugge Vanaf maandag 10 augustus zal de Vlaamse Waterweg de IJsputbrug over het kanaal Gent-Oostende renoveren. Het is de bekende rode brug aan het Minnewaterpark, voor veel toeristen de eerste kennismaking met Brugge.

Toeristen die per bus naar Brugge gebracht worden, worden altijd aan het Bargeplein afgezet. Van daaruit lopen ze over de IJsputbrug tussen Minnewaterpark en Vestibuleplein richting binnenstad. Er wordt al enige tijd gevraagd om de brug aan te pakken. Onder meer raadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) bracht de kwestie op tafel.

De waterwegbeheerder investeert zo’n 600.000 euro en werkt hiervoor samen met de stad Brugge en het agentschap Onroerend Erfgoed. De aannemer zal eerst zorgvuldig het houten brugdek wegnemen en veilig opbergen. Daarna wordt de brug omhuld met folie om de omgeving te vrijwaren van verf-, stof- en staaldeeltjes. Alle onderdelen worden vervolgens gereinigd en het staal krijgt een beschermende verflaag. Tot slot legt de aannemer het houten brugdek weer netjes op zijn plaats en krijgt dit een veilige antislipprofilering.

Voor voetgangers blijft een vlotte verplaatsing verzekerd. De Vlaamse Waterweg voorziet namelijk in overleg met de stad Brugge een tijdelijke brug net naast de IJsputbrug. Het is een ponton op het water dat je met trapjes langs de oevers kan bereiken. In november zou de brug klaar moeten zijn.