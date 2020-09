Brug beschadigd door te hoog geladen vrachtwagen Mathias Mariën

23 september 2020

13u19 0 Brugge Op de Oostendsesteenweg ter hoogte van de Kluifrotonde in Sint-Pieters is een vrachtwagen woensdagmorgen even voor 11 uur tegen de dwarsligger van de brug gereden.

De bestuurder van de vrachtwagen met hydraulische kraan, had deze onvoldoende naar beneden gelaten waardoor deze té hoog stond om onder de brug door te kunnen. Toen de vrachtwagen onder de brug door wilde rijden, ramde hij meerdere dwarsliggers van de brug. Daardoor kwamen kleine brokstukken van de brug naar beneden. Ze kwamen op de rijweg terecht maar ook op de geparkeerde wagens die onder de brug stonden. De brandweer kwam puin ruimen en de politie deed de vaststellingen. De bestuurders van de geparkeerde wagens werden door middel van een brief tussen de ruitenwissers op de hoogte gesteld van het gebeuren en hoe ze in geval van schade verhaal kunnen halen op de vrachtwagenchauffeur. Niemand raakte gewond. Grote verkeershinder was er niet.