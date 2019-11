Brouwerij De Halve Maan bouwt nieuwe bottelarij: “Straks 24.000 flessen en 180 vaten bier per uur” Bart Huysentruyt

29 november 2019

20u32 1 Brugge Brouwerij De Halve Maan uit Brugge is gestart met de bouw van een bottelarij en verwerkingscentrum langs de Lieven Bauwensstraat. Het opvallende gebouw zal 24.000 flessen en 180 vaten per uur kunnen verwerken. “We moéten uitbreiden, want we blijven groeien”, zegt brouwer Xavier Vanneste, die 25 miljoen euro investeert.

Brouwerij De Halve Maan is sinds haar herstart in 2005, met de lancering van de succesvolle Brugse Zot door de zesde generatie familiale brouwers, een van de snelst groeiende brouwerijen in het land. Dat brengt ook groeipijnen teweeg. Zoveel zelfs dat er de voorbije jaren telkens geïnvesteerd moest worden in uitbreidingen en moderniseringen. De bierpijpleiding van drie kilometer lang tussen de brouwerij in het centrum van de stad en de bottelarij op het industrieterrein Waggelwater is daar het bekendste voorbeeld van.

Verkeerswisselaar

Voor de verdere groei en buitenlandse expansie is de brouwerij nu gestart met de werken voor extra capaciteit. Onder meer Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) was erbij. “Onze bottelarij in het Waggelwater is tien jaar geleden geopend", zegt brouwer en CEO Xavier Vanneste. “Het afvulcentrum had toen een capaciteit van 8.000 flessen, en 60 vaten per uur. Dat is de jongste jaren nog meer gestegen. Daarvoor moesten we extra tanks of installaties bijzetten.”

Op de nieuw verworven percelen in de Lieven Bauwensstraat in dezelfde industriezone wordt daarom nu het nieuwe verwerkingscentrum gebouwd. Op die 2,5 hectare komt ook de bierpijpleiding toe: vlak bij de nieuwe verkeerswisselaar tussen de E403 en de Bevrijdingslaan. “Het gebouw wordt een landmark met heel veel uitstraling", zegt Vanneste.

De plannen omvatten nieuwe afvullijnen die drie keer zo groot zijn als de huidige. De nieuwe bottelarij zal 24.000 flessen verwerken per uur, de vatenlijn tot 180 vaten per uur. Daarnaast worden extra tanks, filtratie, magazijnen, warme kamers en logistieke opslag bijgebouwd. De totale investering is begroot op 25 miljoen euro.

“Met de nieuwe lijn zal de brouwerij nog beter kunnen inspelen op de toenemende vraag van allerlei verpakkingsvormen overal in de wereld”, zegt Vanneste. “Nieuwe ecologische verpakkingen zijn ontwikkeld om export naar verre bestemmingen op een milieuvriendelijke manier te kunnen doen. Vandaag gaat bijna de helft van wat we produceren naar 40 landen.” De Vlaamse overheid investeert ruim één miljoen euro, net omwille van het ecologische luik.

Als alles volgens plan verloopt, wil de brouwer tegen eind 2020 kunnen proefdraaien met de nieuwe installaties en de eerste flessen en vaten van de band zien rollen.