Broodnodige boodschap op 18.000 broodzakken:

kies sterker wachtwoord Bart Huysentruyt

02 oktober 2020

15u55 0 Brugge ‘Wachtwoorden zijn niet meer van deze tijd’. Wie in oktober een brood bij een Brugse bakker koopt, leest deze boodschap op de broodzak. De preventiedienst van Brugge wil met 18.000 broodzakken de internetgebruiker aanmoedigen om accounts sterk te beveiligen.

Voor de zesde keer al lanceren het Centrum voor Cybersecurity België en de Cyber Security Coalition een campagne rond cyberveiligheid. “Ook in Brugge stijgt het aantal aangiftes van feiten van informaticacriminaliteit”, zegt schepen van Preventie Mathijs Goderis (sp.a). “En er wordt slechts heel weinig aangegeven. Het probleem is dat internetgebruikers een veel te makkelijk paswoord kiezen. Sterke wachtwoorden gebruiken, is absoluut belangrijk. Wij raden daarom aan om er nog een beveiligingslaag boven op te doen: tweestapsverificatie (waarbij je met twee stappen moet inloggen, red.). Dit is een eenvoudige oplossing om je accounts beter te beschermen.”

Surf voor tips en actuele risico’s naar www.safeonweb.be.