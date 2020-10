Bromfiets gaat in vlammen op na tankbeurt Siebe De Voogt

10 oktober 2020

14u34 2 Brugge In de Maalsesteenweg in Sint-Kruis, bij Brugge, is zaterdagnamiddag een bromfiets in vlammen opgegaan. De eigenares had net ervoor getankt.

De vrouw was even voor 14 uur benzine gaan tanken aan het pompstation ter hoogte van de Doornhut. Bij het wegrijden begon haar bromfiets plots te roken. In een mum van tijd stond de tweewieler in brand. De brandweer had de vlammen snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de bromfiets volledig vernield werd. Niemand raakte gelukkig gewond.