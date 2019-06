Broers vrijuit voor witwassen van honderdduizenden euro’s aan misdaadgeld Siebe De Voogt

17 juni 2019

13u40 1 Brugge De broers Samil (38) en Omur (37) A. zijn door de Brugse rechtbank vrijgesproken voor het witwassen van honderdduizenden euro’s aan misdaadgeld. Ze werden wél veroordeeld voor het bezit van munitie.

Het onderzoek dateert al van meer dan vijf jaar geleden, maar pas in maart kwam het dossier ook effectief voor de strafrechter in Brugge. De broers Samil (38) en Omur (37) A. waren tot voor enkele jaren vaste klanten in de rechtbank, voornamelijk in drugsdossiers. “Het onderzoek ging in 2012 van start, toen we info kregen dat de broers samen met zeven anderen opnieuw drugs aan het dealen waren”, sprak de procureur. “Een concrete handel hebben we nooit kunnen aantonen, maar wel het feit dat ze zich duidelijk verrijkten met hun drugsverkoop. In 2012 werd in Kosovo een transport met 109 kilo cannabis onderschept. Samil A. en Jeton B. waren betrokken bij de handel.”

De rechter achtte dat evenwel niet bewezen en sprak de broers vrij voor de drugstransporten én het witwassen van misdaadgeld. Ze werden wél veroordeeld voor het bezit van respectievelijk 159 en 23 patronen die bij een huiszoeking werden aangetroffen.

Ook ex-vriendinnen vrijuit

Samil A. kreeg door het tijdsverloop sinds de feiten geen straf meer opgelegd. Zijn broer Omur moet een geldboete van 600 euro betalen. Hij werd ook veroordeeld voor het bezit van valse Finse identiteitspapieren. Naast de broers werd ook hun vaste luitenant Jeton B. (38) veroordeeld. Hij kreeg eveneens geen straf meer opgelegd. Tot slot werden ook de ex-vriendinnetjes van de broer en een deel van hun voormalige schoonfamilie over de ganse lijn vrijgesproken.