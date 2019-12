Britten laten Brugge links liggen door nakende brexit. Maar toerisme lijdt er niet onder, wel integendeel Bart Huysentruyt

09 december 2019

17u36 0 Brugge De Britten laten Brugge, en bij uitbreiding ook de andere Vlaamse kunststeden, omwille van de nakende brexit links liggen. Tijdens de eerste helft van 2019 waren ze met tien procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Maar het Brugse toerisme lijdt er niet onder. Zowel het aantal aankomsten als overnachtingen is zelfs lichtjes gestegen in vergelijking met het topjaar 2018.

De Brugse kerstmarkt is een goede waardemeter om toeristen uit de hele wereld te zien passeren. Daar zijn de Britten ook nog altijd bij, zij het dan in mindere mate dan bijvoorbeeld vorig jaar. “Dat is erg duidelijk aan ons worsten- en hamburgerkraam”, zegt Sandra Wintein, die al meer dan twintig jaar een kersthuisje uitbaat op de Markt. “Mij valt vooral de grotere aanwezigheid van mensen uit het zuiden van Europa op. Zowel de Italianen als de Spanjaarden zijn talrijk", zegt de uitbaatster.

Britse portemonnee

Die conclusie valt ook te trekken uit de meest recente toerismecijfers van Toerisme Vlaanderen. Die gaan over de eerste helft van 2019. De resultaten voor Brugge zijn gelijkaardig aan andere kunststeden zoals Gent of Antwerpen. “De Britten laten ons vaker links liggen”, stelt Brugs schepen van Toerisme Philip Pierins (sp.a) vast.

De Britse markt is van oudsher een hele belangrijke voor Brugge. Van alle kunststeden komen meer dan de helft van de Britten naar Brugge. Het is dus logisch dat we die daling meer voelen Philip Pierins (sp.a)

“Er is zowel in het aantal aankomsten als in het aantal overnachtingen een daling van meer dan tien procent. De nakende brexit, de Britse uitstap uit de Europese Unie, maakt dat de Britten hun portemonnee gesloten houden. Ze zijn wat meer terughoudend als het gaat om buitenlandse trips. De Britse markt is van oudsher een hele belangrijke voor Brugge. Van alle kunststeden komt meer dan de helft van de Britten naar Brugge. Het is dus logisch dat we die daling meer voelen.”

Geen mindere periode

Maar, en dat is toch opmerkelijk, de dalende Britse markt heeft géén invloed op de toerismecijfers voor Brugge. Integendeel, zelfs. In vergelijking met het topjaar 2018, toen met meer dan 2,1 miljoen overnachtingen, is de eerste helft van 2019 zelfs beter dan de eerste helft van het vorige jaar. Het gaat om een groei van één procent. “Daarmee spreken we meteen de berichten tegen als zou 2019 geen goed jaar zijn. Daar was eerder dit jaar sprake van, toen sommige hoteliers spraken van een mindere periode. Meer zelfs: Brugge groeit sneller dan Gent of Antwerpen.” In de eerste acht maanden van dit jaar noteerde Brugge 837.000 aankomsten en 1,4 miljoen overnachtingen. De verwachting is dat 2019 het minstens even goed zal doen als 2018.

Meer kamers

Met 98 hotels en 8.290 hotelbedden heeft Brugge volgens Pierins nog altijd plaats genoeg voor al die toeristen. “Maar je ziet wel een enorme stijging in acht jaar tijd. Sinds 2010 is het aantal overnachtingen in deze stad met 26,7 procent gestegen. Onze kamercapaciteit is in diezelfde periode met 1,8 procent gestegen. Dat houden we toch in de gaten.”