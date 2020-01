Brits koppel krijgt celstraffen met uitstel nadat transmigranten uit hun caravan werden gehaald Siebe De Voogt

08 januari 2020

12u32 0 Brugge Een koppel uit het Britse Liverpool heeft in de Brugse rechtbank celstraffen van 2 jaar met uitstel gekregen voor mensensmokkel. Drie jaar geleden werden de man en vrouw geklist in de haven van Zeebrugge met zes illegalen in hun caravan.

Ian C. (56) en Joanne N. (40) wilden in augustus 2016 met hun Range Rover en aangekoppelde caravan inschepen op de ferry richting het Verenigd Koninkrijk. De grenscontroleurs vertrouwden het zaakje niet en gingen over tot een controle van de caravan. Binnen troffen ze zes illegalen aan. Het koppel hield aanvankelijk de lippen op elkaar, maar uiteindelijk ging de man toch over tot uitgebreide bekentenissen. Op basis van zijn verklaring en telefoononderzoek kwamen de speurders uit bij de 33-jarige Irakees Saman S. Hij was een collega van Ian C. en woonde net als de man in Liverpool. Het was S. die het koppel het voorstel deed om de zes illegalen te smokkelen. Hij kreeg woensdagmorgen, net als het koppel, 2 jaar cel met uitstel.

Zelf werkte de Irakees in opdracht van een andere man, die door het gerecht wordt beschouwd als de grote vis in het dossier. Hij kon echter nooit gevat worden. Door het tijdsverloop sinds de feiten vorderde het parket zelf celstraffen van 2 jaar met uitstel. De verdediging kon zich vinden in die straf. “Mijn cliënt was eigenlijk ingeschakeld om als een soort van tolk het voorstel tot mensensmokkel over te brengen naar het koppel”, pleitte Thomas Gillis, de advocaat van Saman S. “Hij hoort echter niet thuis in de gevangenis.” Volgens de raadsman van de Britten kregen zijn cliënten 1.000 pond voor de smokkel. “Ze zien zichzelf als slachtoffer en voelen zich misbruikt”, stelde advocaat Jorn Verminck.