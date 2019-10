Brexit of niet: haven van Zeebrugge groeit na drie kwartalen met 11 procent Bart Huysentruyt

22 oktober 2019

17u49 0 Brugge De nakende Brexit en het onderzoek naar een mogelijke fusie met de haven van Antwerpen spelen de Zeebrugse haven voorlopig geen parten. Na drie kwartalen in 2019 stijgt de activiteit met 11,1 procent.

“De roll-on/roll-off-trafiek is gestegen met bijna vijf procent tot een volume van meer dan 12 miljoen ton”, zegt haven-CEO Joachim Coens. “De trafiek op het Verenigd Koninkrijk is dan wel gedaald met 2 procent, maar Ierland doet het dan weer een stuk beter met een stijging van 4,7 procent. Een sterke stijging tekent zich ook af op Zuid-Europa, in het bijzonder Spanje.” Er zijn in totaal 2,1 miljoen nieuwe wagens behandeld, ook al een stijging van 5,1 procent. Ook de containertrafiek gaat met 2 procent vooruit, de vloeibare bulk zelfs met 54 procent. “De groei van de containers komt er dankzij de nieuwe lijndiensten en feederdiensten. Bij de vloeibare bulk noteren we een sterke stijging voor het vloeibaar aardgas (4,9 miljoen ton)”, aldus Coens. Er legden 122 cruiseschepen aan tegenover 112 vorig jaar in dezelfde periode. Deze aanlopen waren goed voor 588.741 passagiersbewegingen. De havenarbeid stijgt met 2,6 procent tot 269.223 shiften.