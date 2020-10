Brexit en corona maken slachtoffer: P&O schrapt cruiseferry tussen Zeebrugge en Hull Bart Huysentruyt

01 oktober 2020

17u32 4 Brugge P&O Ferries stopt na bijna vijftig jaar met de passagiersverbinding tussen Zeebrugge en Hull. Dat bevestigt het bedrijf. De brexit en de coronacrisis zouden aan de basis liggen van deze beslissing. Het havenbestuur van Zeebrugge zit maandag samen met P&O. “We moeten mogelijk een andere partner zoeken, want de verbinding is té belangrijk voor de regio”, zegt burgemeester en havenvoorzitter Dirk De fauw.

De toekomst van de ferryverbinding tussen het Engelse Hull en Zeebrugge, opgestart in 1974, hangt aan een zijden draadje. De jongste jaren waren de Pride of Bruges en de Pride of York de twee schepen van P&O Ferries die op die lijn actief waren. Dagelijks om 18.30 uur vertrekt vanuit de haven in Hull een cruiseferry richting Zeebrugge, waar die om 8.45 uur aanmeert.

Enige passagierslijn

Personeel en bemanning hebben intussen te horen gekregen dat de verbinding naar Hull permanent zou sluiten voor passagiers. Wellicht verlaten de Pride of Bruges en Pride of York op het einde van het jaar de vloot van P&O Ferries. Het havenbestuur van Zeebrugge laat officieel weten nog niet op de hoogte te zijn van beslissingen. Volgens havenvoorzitter Dirk De fauw (CD&V) is er maandag een overleg tussen P&O Ferries en het havenbestuur.

We wisten dat het slecht ging. Ze hebben door de coronacrisis een hele tijd stil gelegen en dat laat zijn sporen na Dirk De fauw, burgemeester en havenvoorzitter

“Er hebben voordien ook al gesprekken plaatsgevonden over de toekomst van de passagierslijn”, zegt De fauw. “Daarin hebben wij het belang van die passagierslijn voor zowel België als Engeland benadrukt, maar een officiële bevestiging dat de lijn stopt, kregen wij nog niet. Dat de enige passagierslijn zou geschrapt worden, komt niet als een verrassing. We wisten dat het slecht ging omwille van de brexit en de coronacrisis. Ze hebben door de coronacrisis een hele tijd stil gelegen en dat laat zijn sporen na.” Het is nog onduidelijk hoeveel jobs er verloren zullen gaan.

Toeristen

Voor Brugge en bij uitbreiding de hele regio komt het einde van de cruiseferry als een donderslag bij heldere hemel. Veel Britse toeristen namen de ferry om Brugge of Ieper omwille van het oorlogsverleden te bezoeken. Voor Brugge zijn de Britse toeristen natuurlijk enorm belangrijk: één op de vijf bezoekers komt uit Groot-Brittannië. “Als er officieel geen P&O Ferries-lijn meer is, gaan wij hoogstwaarschijnlijk op zoek naar een andere kandidaat die de verbinding wil faciliteren. Voor België en meer bepaald Brugge en omstreken is die lijn te belangrijk”, aldus De fauw. De ferryverbinding lag al stil door de coronacrisis en zal nu wellicht niet meer opstarten.