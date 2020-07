Braziliaan krijgt geen mildere straf voor betrokkenheid bij vijf cannabisplantages Siebe De Voogt

15 juli 2020

12u57 0 Brugge Een 39-jarige Braziliaan heeft in de Brugse rechtbank een effectieve celstraf van 2 jaar gekregen voor z'n betrokkenheid bij vijf cannabisplantages in Wenduine en Brugge. H.D.S. kreeg ook een verbeurdverklaring van liefst 343.622 euro opgelegd, waarvan 85.906 euro met uitstel.

Tijdens het buurtonderzoek na een inbraak in Wenduine kreeg de politie argwaan bij een opvallende cannabisgeur in de gang van een woning in het Sparrenbospad. Hun vermoeden werd bevestigd, want op de zolder van het pand werden op 19 april 2013 ruim 600 cannabisplanten aangetroffen. Ook in een andere woning in De Haan werd een plantage opgerold, net als in drie panden in Brugge. Speurders troffen in totaal meer dan 2.400 planten aan. Onderzoek bracht aan het licht dat een Braziliaanse bende achter de cannabisplantages zat. Een woning in de Loppemstraat in Brugge werd door hen gebruikt als uitvalsbasis.

De drie kopstukken van de bende kregen eind juni 2018 celstraffen van 4 jaar. Vier Braziliaanse plukkers werden bij verstek veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. Onder hen de 39-jarige H.D.S. De man werd recent opgepakt en tekende twee weken geleden verzet aan tegen z’n celstraf van 2 jaar. Zijn advocaat Kris Vincke vroeg de rechter om rekening te houden met het tijdsverloop sinds de feiten en een veroordeling van februari dit jaar, waarbij de Braziliaan 37 maanden cel kreeg voor vijf cannabisplantages in Zottegem, Geraardsbergen, Ninove en Wallonië. De rechtbank ging woensdagmorgen echter niet in op de vraag van de verdediging en bevestigde de eerder uitgesproken straf integraal.