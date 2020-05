Brasserie Tom Pouce drukt geruchten van faillissement de kop in: “Het verleden blijft ons achtervolgen” Bart Huysentruyt

11 mei 2020

09u05 0 Brugge “Wij zijn niet failliet.” Dat is de boodschap van Laurent De Bleecker en Vera Vandevelde, de zaakvoerders van brasserie Tom Pouce op de Burg in Brugge. Het gerucht doet al een tijdje de ronde en is ingegeven door een recente publicatie in het Belgisch Staatsblad. “Het verleden van de vorige zaakvoerder blijft ons achtervolgen.”

Zelfs vier jaar nadat het hele horeca-imperium van Bruggeling Philip Calleeuw verbeurd werd verklaard, blijft het faillissement van toen de zaakvoerders van brasserie Tom Pouce op de Burg in Brugge parten spelen. Het verhaal van Philip Calleeuw is genoegzaam bekend. Het ging enkele jaren geleden van kwaad naar erger met de verschillende horecazaken van de gewezen horecapaus. Bij zijn verschillende horecazaken, hotel Duc de Bourgogne op het Huidenvettersplein. restaurants De Beurze, Café Francais, Le Grand Café Belfort en Le Panier d’Or op de Markt van Brugge, restaurant Tom Pouce op de Burg en jotel-restaurant ’t Putje aan ’t Zand kwamen overtredingen en fraudes aan het licht en het aantal klachten stapelden zich torenhoog op. De schuldeisers vroegen het faillissement aan. Dat is een tijdje nadien ook effectief uitgesproken.

Leveranciers en brouwerijen bezorgd

Maar recent verscheen in het Belgisch Staatsblad dat Calleeuw Tompouce nv failliet is verklaard. De afhandeling van dat oude dossier is nu pas helemaal rond. En dat komt de nieuwe eigenaars Laurent De Bleecker en Vera Vandevelde duur te staan. In Brugge gonst het de laatste dagen immers van de geruchten dat Tom Pouce wéér failliet is. “Niet van aan”, zeggen de zaakvoerders. “De verwarring doet ons geen goed.” De Bleecker en Vandevelde kochten de Tom Pouce vier jaar geleden. “Het personeel geloofde de geruchten niet, maar sommige leveranciers hebben we echt op ons woord moeten overtuigen dat beide zaken totaal los van elkaar staan. Sommige brouwerijen zagen het zelfs als een opportuniteit om de verwarring nog aan te dikken met een overname in het achterhoofd.”

Coronacrisis

Nu de coronacrisis al enorme schade aanricht, komen deze geruchten op een heel ongemakkelijk tijdstip er nog eens bovenop. “Het is eigenlijk verschrikkelijk dat dit verhaal nu de kop opsteekt. Ik kan je zeggen dat we met al onze zaken, zowel Tom Pouce op de Burg, Brugge Die Schone aan ‘t Pandreitje en Hotel Rubens in Oostende, met goede moed en veel honger klaar staan om na de coronacrisis er weer volop tegenaan te gaan.”