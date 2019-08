Brandweerman Thomas runt honingshop ... op dak van kazerne: “Jaarlijks tot 80 kilo Brugse brandweerhoning” Mathias Mariën

04 augustus 2019

12u58 10 Brugge Op het dak van de Brugse brandweerkazerne zitten momenteel 20 000 noeste werksters. Brandweerman Thomas De Vlaemynck runt er een honingshop onder de vorm van 2 bijenkasten.

Thomas is reeds 4 jaar imker en kreeg de vraag van collega’s om 2 bijennesten te verwijderen terwijl ze op wespenronde waren. “Wij als brandweer mogen enkel wespennesten verdelgen en doen dit ook enkel als ze voor overlast zorgen. Indien het om bijen gaat dient er een imker de zwerm te verwijderen. Thomas nam de zwerm mee naar onze kazerne en gaf hen een nieuwe thuis op ons dak”, laat de Brugse brandweer weten. “Buiten zijn diensturen vinden we hem dus regelmatig rond de bijenkasten.” Twee keer per jaar kan Thomas “slingeren” en produceert zo tot 80 kilo Brugse brandweerhoning. “Als alles goed blijft verlopen, zal de bijenpopulatie volgend jaar maar liefst 50 000 stuks bedragen per kast”, klinkt het. De brandweer benadrukt bovendien nogmaals het belang van de dieren. “Bijen zijn een onmisbare schakel in onze voedselketen. Zonder deze diertjes geen bestuiving dus geen fruit en groeten meer.”

Wespennest verdelgen

Zit je met een wespennest die voor overlast zorgt, vraag dan een verdelging aan via https://www.zone1.be/aanvraag-interventie-wespenverdelging/. Belangrijk om te weten is dat wespen net als bijen nuttige dieren zijn. Zo zal een doorsnee wespennest (circa 6.000 wespen) in 1 week zo’n half miljoen vliegen en 130.000 muggen verorberen. “We raden dus aan om enkel nesten te verdelgen die ook effectief voor overlast zorgen”, geeft de Brugse brandweer nog mee.