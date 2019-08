Brandweer vist stier van 800 kilogram uit gracht vol modder Siebe De Voogt

07 augustus 2019

20u30 0 Brugge De Brugse brandweer is woensdagnamiddag rond 16 uur moeten uitrukken voor een stier in nood. Het dier van liefst 800 kilogram zwaar raakte niet meer op eigen kracht uit een gracht.

De onfortuinlijke stier was van zijn weide in een gracht gesukkeld langs de Blankenbergse Dijk in Brugge. Door het zuigeffect van de modder raakte het dier niet meer zelf op het droge. Met enige moeite konden de brandweermannen het dier met zijn eigenaar herenigen. Die bracht hem veilig en wel terug naar de stal. De stier liep door zijn avontuur lichte verwondingen op, maar stelde het al bij al goed.