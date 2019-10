Brandweer rukt uit voor smeulende berg afval Mathias Mariën

07 oktober 2019

07u04 2 Brugge Langs de Pathoekeweg in Brugge is zondagnacht even voor 4 uur brand uitgebroken in een afvalverwerkend bedrijf.

De brandweer was snel ter plaatse en begon de smeulende berg houtresten meteen te blussen. Om een heropflakkering te vermijden, werd met een bulldozer een deel van de berg uiteen getrokken. Het is niet de eerste keer dat een berg hout resten bij de firma Geldof recycling vuur vat. In 2015 bluste de brandweer meer dan een maand aan een brand van houtpulp. Daarom werd ook nu geen enkel risico genomen. De situatie was uiteindelijk snel onder controle.