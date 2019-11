Brandweer rukt uit voor rookontwikkeling op afdeling neonatologie in Brugs ziekenhuis Mathias Mariën

01 november 2019

20u29 5 Brugge De brandweer van Brugge is vrijdagavond even voor 19 uur uitgerukt naar het AZ Sint-Lucas voor een rookontwikkeling op de derde verdieping op de afdeling neonatologie. Uiteindelijk bleek de situatie snel onder controle. Eén prematuur baby’tje werd preventief overgebracht naar een andere kamer.

De rookontwikkeling ontstond door een kortsluiting in een verwarmingselement. Daardoor begon de isolatie te smeulen. De rook verspreidde zich via het luchtkanaal op de derde verdieping en kwam zo in de afdeling van de premature baby’s terecht. Op dat moment lag er gelukkig maar één baby, waardoor die kamer snel kon vrijgemaakt worden. De brandweer deed een grondige check-up, maar van groot gevaar bleek geen sprake. Samen met de technische dienst van het ziekenhuis konden ze het euvel snel verhelpen.