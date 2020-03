Brandweer redt zes paarden uit gekantelde vrachtwagen Siebe De Voogt

13 maart 2020

14u37 18 Brugge De Brugse brandweer rukte vrijdagvoormiddag uit voor een niet-alledaagse klus in Sint-Andries. Een vrachtwagen met zes paarden kantelde er in een gracht. De brandweermannen moesten de dieren bevrijden.

De bestuurder van de lichte vrachtwagen verloor even voor 9 uur de controle over zijn stuur bij een uitwijkmanoeuvre langs de Hogeweg. Hij kwam met z'n voorwiel in de zachte berm terecht en ging aan het kantelen. De chauffeur raakte op eigen kracht uit z'n cabine en kwam uiteindelijk met de schrik vrij. De Brugse brandweer rukte uit om z'n paarden uit de laadruimte te halen. Sommige dieren zaten gekneld in de vrachtwagen en moesten bevrijd worden. Omdat het ongeval vlakbij de spoorlijn gebeurde en de paarden niet zouden opgeschrikt worden, werd gevraagd aan het treinverkeer om stapvoets te rijden. Na een uurtje waren de dieren bevrijd. Ze liepen uiteindelijk geen zware verwondingen op.