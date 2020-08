Brandweer opgeroepen voor vermeende brand in gebouwen KU Leuven Siebe De Voogt

19 augustus 2020

10u13 1 Brugge De Brugse brandweer is woensdagmorgen moeten uitrukken naar de gebouwen van de KU Leuven langs de Spoorwegstraat in Sint-Michiels. Het brandalarm was er in werking getreden.

De oorzaak van het alarm was een combinatie van een warmtebron en een niet-werkende afzuiginstallatie in een van de lokalen. De temperatuur liep zodanig snel op dat het brandalarm in werking trad. Enkele tientallen aanwezigen moesten de gebouwen verlaten. De toegesnelde brandweer stelde na een grondige controle van de lokalen geen brand vast. Na tien minuten kon iedereen dan ook zijn dagtaak hervatten.