Brandweer moet bestuurder bevrijden na ongeval op E40 Siebe De Voogt

21 februari 2020

08u43 2 Brugge Op de E40 in Brugge vond donderdagavond een zwaar ongeval plaats net voor de verkeerswisselaar richting Brussel. Een wagen ging aan het kantelen en kwam tot stilstand op z’n zij. De bestuurder moest door de brandweer uit het wrak bevrijd worden.

De zware crash vond even voor 19 uur plaats. Het was op dat moment fel aan het regenen. De bestuurder verloor de controle over zijn wagen en ging aan het tollen. De auto belandde uiteindelijk aan de rechterkant van de snelweg op z’n zij tegen de betonnen geleider. De brandweer moest het slachtoffer uit zijn benarde positie bevrijden. Hij werd gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het wrak werd getakeld. Grote verkeershinder was er niet.