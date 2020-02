Brandweer legt tijdelijke dam aan na milieuvervuiling in Brugse Polders Mathias Mariën

28 februari 2020

15u28 0 Brugge Op verschillende kleine waterlopen in de Brugse Polders is vrijdagmiddag een mazoutvervuiling vastgesteld.

Dat is onder andere het geval in De Speistraat. Politie en brandweer kwamen ter plaatse om de vervuiling vast te stellen en zoveel als mogelijk in te dijken. Het is niet meteen duidelijk vanwaar de vervuiling afkomstig is of wat de precieze samenstelling van de vloeistof is. Wellicht gaat het om mazout. De brandweer probeerde met een tijdelijke dam de mazout zoveel als mogelijk in te dijken. De oorsprong van de vervuiling wordt verder onderzocht.