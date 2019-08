Brandweer krijgt ongewone oproep: “Help, er ligt een slang op mijn dakterras” Mathias Mariën

30 augustus 2019

17u09 14 Brugge De brandweer van Brugge is vrijdagmiddag even na 15 uur opgeroepen nadat een bewoner van een flatgebouw in Verbrand Nieuwland een slang had gevonden.

De man merkte de slang op toen het beest op zijn dakterras lag. Het dier, een goeie 40 cm lang, had zich tussen een lichtkoepel op het plat dak genesteld. De brandweer kon het dier moeiteloos vangen. De slang zal overgebracht worden naar het reptielen opvangcentrum. Vanwaar de slang afkomstig is of over welke soort het juist gaat moet later duidelijk worden.