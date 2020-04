Brandweer kan brandende boom snel blussen Mathias Mariën

16 april 2020

17u37 0 Brugge Even na 16 uur donderdagmiddag liep bij de brandweer van Brugge een melding binnen van een boom die vuur gevat zou hebben langs het kanaal Brugge - Gent ter hoogte van de Lappersfortstraat.

Het was voor de brandweermannen even zoeken naar de brandende boom, maar eens gelokaliseerd was het vuur snel geblust. Hoe de boom spontaan in brand is gevlogen, wordt onderzocht.