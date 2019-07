Brandweer bevrijdt schepen en museumdirecteur na uur uit een lift: “Toch een beetje benauwelijk” Bart Huysentruyt

10u10 0 Brugge De brandweer van Brugge heeft in een historisch pand vier mannen uit een vastgelopen lift bevrijd. Twee van hen waren bekende gezichten: schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V) en museumdirecteur Till Holger-Borchert.

Het voorval speelde zich een paar dagen geleden af. De vier mannen stapten in een lift in een niet nader genoemd historisch pand. “We gingen zo’n tien centimeter naar beneden en zaten vast”, vertelt Nico Blontrock. “Dat was even benauwelijk, want de ruimte was erg beperkt en het werd ook warm. Maar we konden via een drukknop de hulpdiensten verwittigen. Een klein uur later waren we bevrijd. In tussentijd hebben we elkaar wat beter leren kennen (lacht).”