Brandstichters vernielen twee wagens op parking van hotel Mathias Mariën

02 juni 2020

10u44 2 Brugge De politie van Brugge is een onderzoek gestart na brandstichting op de parking van hotel Holiday Suites langs de Kustlaan in Zeebrugge.

Maandagnacht even na 3 uur brandden twee wagens er volledig uit. Een derde auto liep schade op. De situatie was relatief snel onder controle, maar al snel rees het vermoeden dat het vuur is aangestoken. Het parket stuurde een branddeskundige ter plaatse voor verder onderzoek. Intussen blijkt dat er kwaad opzet mee gemoeid is.



De wagens zijn eigendom van buitenlandse havenarbeiders die werken in de haven van Zeebrugge. Het hotel zelf kon gelukkig wel gevrijwaard worden.

Er wordt nu ook onderzocht of de brandstichting te linken valt aan de overlast, zoals auto-inbraken, van de voorbije tijd in Zeebrugge.