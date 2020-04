Brandstichter op domein van hotelschool Ter Groene Poorte moet niet naar de gevangenis Siebe De Voogt

17 april 2020

12u00 0 Brugge Een 24-jarige man uit Beernem heeft een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar gekregen voor een reeks brandstichtingen en vernielingen op het domein van Ter Groene Poorte in Brugge. Het zwaarste feit vond plaats op de ochtend van de opendeur van de hotelschool. Het parket had de internering gevorderd van K.D., maar daar ging de rechter niet op in.

De hotelschool Ter Groene Poorte kreeg in het voorjaar van 2018 te maken met een hele reeks brandstichtingen en beschadigingen op hun domein langs de Spoorwegstraat in Brugge. Ook infrastructuur van de KU Leuven en het VHSI, die op hetzelfde terrein gelegen zijn, deelde in de brokken. Het onderzoek bracht de politie tot bij een jongeman die in de straat woonde. “Op avonden dat hij wilde uitgaan op de Eiermarkt of ’t Zand vertrok hij altijd te voet richting het station”, vertelde de procureur op het proces. “De beklaagde nam ook steeds dezelfde weg terug. Op die momenten was hij vaak onder invloed van alcohol.”

Camerabeelden

De zwaarste feiten pleegde K.D., die intussen verhuisde naar Beernem, op 26 mei. Die dag vond in de hotelschool Ter Groene Poorte de jaarlijkse opendeurdag plaats. “Een leerkracht merkte ’s ochtends een verwarde man op bij het domein. Hij wandelde na een kort gesprek vlug weg. Kort nadien merkte de poetsvrouw zwarte rook op. Op vijf plaatsen bleek brand te zijn gesticht.” In twee toiletten en drie burelen trof de brandweer brandhaarden aan. Vooral op die laatste plaatsen was de schade aanzienlijk.

“Op camerabeelden was de beklaagde duidelijk te herkennen. Er was te zien hoe hij het sprinklersysteem in de grootkeuken activeerde en een brandblusser onklaar maakte. Hij smeet bakken met vlees omver en nam plots zelfs een pak zalm uit de koelkast en legde die in een wasmand.”

Sportstudenten bestolen

Verder onderzoek bracht aan het licht dat K.D. op 28 april en 6 mei ook vuilnisbakken aan de straatkant van het domein in brand stak. Tussen 13 januari en 1 april bracht hij bovendien beschadigingen aan op de terreinen van Ter Groene Poorte, het VHSI en de Brugse afdeling van de KU Leuven. De jongeman gooide ruiten in, vernielde geparkeerde auto’s en stal zelfs spullen uit de lockers van sportstudenten. Een gerechtspsychiater stelde vast dat K.D. licht mentaal gehandicapt is. “Hij pleegde de feiten duidelijk onder invloed en was volgens de deskundige ontoerekeningsvatbaar”, stelde de procureur. “Wij vorderden dan ook zijn internering.”

De verdediging verzette zich met klem en drong aan op een opschorting van straf, gekoppeld aan voorwaarden. “Mijn cliënt heeft een vorm van het syndroom van Down”, pleitte meester Chanel Ribas Colomar. “Wij betwisten dat hij daardoor minder controle had over z’n daden. De reden achter de feiten moeten we zoeken achter zijn overmatig alcoholgebruik. Hij ging toen door een moeilijk periode, maar heeft sindsdien geen druppel meer aangeraakt.”

De rechter ging niet in op de vraag tot opschorting, maar wees wél de internering af. Hij legde K.D. een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar op. De man kreeg onder meer een alcoholverbod en moet aan de slachtoffers in totaal iets meer dan 55.000 euro schadevergoeding betalen.