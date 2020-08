Brandje bij Koude Keuken snel geblust Bart Boterman

01 augustus 2020

10u06 0 Brugge Vrijdagavond iets voor middernacht brak een kleine brand op het domein Koude Keuken in Sint-Andries bij Brugge.

Ter hoogte van de lokalen van scouts Savio, aan de kant van de Legeweg, had een stuk gras van enkele vierkante meters vuur gevat. De opgeroepen brandweer had weinig moeite met het blussen van de kleine brand. Hoe de brand ontstond, is niet meteen duidelijk.