Brand uitgebroken in Coppietersbos: oorzaak onbekend Bart Boterman

17 mei 2020

20u11 4 Brugge In het Coppietersbos in de Diksmuidse Heirweg in Sint-Andries bij Brugge brak zondagavond rond 18 uur brand uit. Enkele vierkante meter vegetatie ging in vlammen op.

Buurtbewoners merkten het brandje op en verwittigden de brandweer. Die was snel ter plaatse en had het brandje snel onder controle. De schade bleef relatief beperkt. Het incident zorgde wel voor enige oproer in de omgeving. Het is onduidelijk hoe de brand is kunnen ontstaan.