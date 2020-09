Brand slaat over op huis in Sint-Andries: gezin moet tijdelijk elders wonen Mathias Mariën

18 september 2020

18u23 0 Brugge Langs de Hogeweg in Sint-Andries is vrijdagmiddag een zware brand uitgebroken in een werkhok. Het vuur sloeg over op het dak van de woning, dat heel wat schade opliep.

Rond 11 uur merkte de bewoonster een fikse rook op in de tuin, waarna ze de brandweer alarmeerde. Het werkhok brandde volledig uit en de vlammen sloegen over op het dak van de woning. Dat raakte ernstig beschadigd. Eén van de slaapkamers is volledig uitgebrand. Er is ook heel wat rookschade in het huis. De brandweer kon wel voorkomen dat het hele huis in vlammen opging.

Het gezin met drie kinderen moet voorlopig ergens anders wonen, aangezien hun huis tijdelijk onbewoonbaar is.

De precieze oorzaak van de brand is het voorlopig onduidelijk.