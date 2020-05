Brand in kelder van modewinkel Zara in Steenstraat Mathias Mariën

27 mei 2020

18u24 1 Brugge Woensdag rond 17.30 uur ontstond in de kelder van modehuis Zara in de Steenstraat in Brugge een kleine brand.

Dat ging gepaard met nogal wat rook. De brandweer kwam ter plaatse en kon het brandje eenvoudig blussen. Vermoedelijk is een achteloos weggegooide sigaret, die via het verluchtingsrooster in de kelder terecht kwam, de oorzaak van de brand. De schade in de kelder bleef beperkt en niemand raakte gewond. De winkel kon verder open blijven.