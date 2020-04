Brand in kelder snel onder controle: bewoner preventief naar ziekenhuis Mathias Mariën

16 april 2020

12u12 0 Brugge In de Gaarlemstraat in Zwankendamme bij Brugge is donderdagochtend even na 11 uur brand uitgebroken in een woonhuis.

De man des huizes was in de kelder van de woning de kachel aan het reinigen toen het verkeerd liep. De brand ging gepaard met heel wat rook, maar de schade valt al bij al mee. De toegesnelde brandweer had de brand snel onder controle en ventileerde het huis grondig. De schade bleef beperkt tot de kelder. De bewoner werd preventief naar het ziekenhuis overgebracht omdat hij nogal wat rook had ingeademd.