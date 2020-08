Brand door slecht gedoofde sigaret: één persoon naar ziekenhuis Bart Boterman

06 augustus 2020

09u23 1 Brugge In de Lijsterstraat in Brugge, in de wijk Sint-Jozef, brak woensdagavond rond 22 uur brand uit in een woning. Een persoon werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De brand ontstond op de eerste verdieping van een rijwoning, in de kamer aan de straatkant. De kamer werd gevuld met een dik rookgordijn. De brandweer spoedde zich ter plaatse. Intussen verlieten de bewoners, een vrouw en haar zoon, de woning. De pompiers hadden de brand snel onder controle. De zoon werd wel even naar het ziekenhuis gebracht ter controle, gezien hij rook had ingeademd. Volgens de brandweer is vermoedelijk een slecht gedoofde sigaret de oorzaak van de brand. De bewoonster werd tijdens de bluswerken door de buren opgevangen. De brandweer ventileerde de woning nog grondig en gaf die nadien opnieuw vrij.