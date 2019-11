Brand boven chocoladewinkel blijkt aangestoken door huurder: “Nochtans is hij van inborst een goed persoon...” Mathias Mariën

18 november 2019

14u21 6 Brugge De brand die eind vorige week een appartement boven chocoladewinkel Alexamer in de Brugse Rijselstraat vernielde, is meer dan waarschijnlijk aangestoken. Dat bevestigt het parket van Brugge. De bewoner, die vlak na de brand spoorloos was, is aangehouden. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer. Opvallend is dat hij die avond zélf de brandweer belde. Het goede nieuws: de getroffen chocoladewinkel heropent begin volgende week de deuren.

Het vuur was donderdagavond wellicht al enige tijd aan het smeulen toen de bewoner alsnog de brandweer belde. “Hij kwam naar beneden gelopen en riep ‘Alex, je moet meekomen naar boven’", vertelt eigenaar Alex Vanfleteren, die nog aan het werk was in zijn zaak. “Net op dat moment rook ik dat er precies iets aan het branden was. Ik liep naar boven met een emmer water, maar op dat moment waren er al te veel vlammen.”

“Ik denk dat het een groot geluk was dat ik nog in de zaak aanwezig was en hem kon overtuigen de brandweer te bellen. Anders was de schade wellicht nog véél groter geweest." De toegesnelde hulpdiensten konden vermijden dat het vuur oversloeg naar omliggende gebouwen, maar de getroffen woning brandde wel helemaal uit. Ook de ondergelegen chocoladewinkel van Alex liep schade op. De volledige voorraad moest weggegooid worden. Meteen na de brand maakte de bewoner van het flatgebouw zich uit de voeten. De politie spoorde de man vergeefs op in de buurt. Mogelijk passeerde hij korte tijd na de bluswerken wel opnieuw. De politie kon hem uiteindelijk wel aantreffen en oppakken.

Uit het verslag van de branddeskundige is ondertussen duidelijk geworden dat alles wijst in de richting van opzettelijke brandstichting. Het vuur ontstond in het woongedeelte van het appartement, vermoedelijk aan een zetel aangezien die volledig weggebrand was. De onderzoeksrechter besloot om de bewoner na ondervraging aan te houden op verdenking van de brandstichting. Hij verschijnt dinsdag voor de raadkamer. Die moet beslissen over zijn eventuele verdere aanhouding.

Sociaal geïsoleerd

De man kampt mogelijk al langer met (drank)problemen. Hij woonde sinds begin dit jaar in het appartement en zocht enige tijd geleden vergeefs hulp. Hij zou vooral sociaal geïsoleerd zijn geraakt. “Nochtans leerde ik hem kennen als een heel goed iemand, met een goede inborst”, vertelt Alex, die ook niet weet wat de man bezielde om het appartement in brand te steken.

Op tijd voor sinterklaasperiode

De voorbije dagen was Alex Vanfleteren druk in de weer om de chocoladewinkel op te kuisen. “Als alles goed gaat, kunnen we begin volgende week heropenen. Ik wacht nog op enkele controles van de machines en stroom, maar we zullen zeker opnieuw operationeel zijn voor aanvang van de sinterklaasperiode”, zegt Alex, die benadrukt dat bestellingen niet in het gedrang komen.