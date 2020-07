Brand aan Range Rover snel geblust Mathias Mariën

13 juli 2020

18u09 0 Brugge Op het industrieterrein Blauwe Toren in Brugge is maandagmiddag op de parking van een garage brand uitgebroken in het motorcompartiment van een SUV.

De eigenaar was binnen in de winkel toen hij rook zag opstijgen en een brandgeur opmerkte. De man handelde koelbloedig en kon met een paar poederblussers de brand in het motorcompartiment blussen. De gearriveerde brandweer diende enkel het motorblok af te koelen en te controleren of alles veilig was. Niemand raakte gewond.