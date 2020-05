Brand aan Brugs station wellicht door weggegooide sigaret Mathias Mariën

25 mei 2020

13u04 0 Brugge Op het Marie Popelinplantsoen, aan het Brugse station, is maandagmorgen even voor 11 uur brand uitgebroken.

Passanten roken een sterke brandgeur en zagen rook opstijgen van tussen de houten vloer van een passerelle. De brandweer kwam ter plaatse om de beginnende vlammen te blussen. Vermoedelijk ligt een slecht gedoofde en weggegooide sigaret aan de oorzaak. De schade aan de passerelle in miniem en ook structureel is er geen probleem. Tijdens de bluswerken was de doorgang even door de politie afgesloten.