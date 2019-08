Bouwvergunning voor het voorplein Tir en 36 nieuwe sociale woningen Bart Huysentruyt

21 augustus 2019

Het stadsbestuur van Brugge heeft de omgevingsvergunning toegekend voor de bouw van 36 sociale huurwoningen op de terreinen van de Den Tir langs de Baron Ruzettelaan en de Oude Kortrijkstraat in Assebroek.

Ook de heraanleg van het voorplein en de autovrije binnenruimte die aansluiting geeft op het achterliggende buurtpark kan uitgevoerd worden. Het voorplein wordt een multifunctionele ruimte met groen karakter, maar ook met ruimte voor verpozing en ontmoeting. Er is aandacht voor de zwakke weggebruiker met veilige fiets- en wandelverbindingen. Er worden op dit plein parkeerplaatsen voorzien voor 15 auto’s. Het autoverkeer zal vertraagd worden door een knik in de straat over het plein.

“Momenteel zijn de 48 nieuwe sociale huurappartementen van de Brugse Maatschappij voor Huisvesting op deze site bijna afgewerkt”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Deze appartementen met één en twee slaapkamers zullen kunnen bewoond worden in het najaar. Vooral alleenstaanden en kleine gezinnen zullen hier kunnen wonen.” Door het toekennen van deze omgevingsvergunning wordt ook het autovrije binnengebied bebouwd met 36 woongelegenheden, een tweede fase van het project Den Tir. Daar zullen vooral gezinnen met kinderen wonen. De werken zouden tegen begin 2021 afgerond zijn.