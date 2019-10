Bouwt Garrincha straks een hal in Sint-Pieters? Bart Huysentruyt

14 oktober 2019

15u38 3 Brugge De stad Brugge stelt een stukje grond in de Groenestraat in Sint-Pieters ter beschikking van het indoor voetbalcentrum Garrincha. Zij moesten onlangs weg van de oude stelplaats van De Lijn in Assebroek.

Garrincha is al jaren een succesverhaal in Brugge. Vele honderden voetballers kwamen er in de loodsen van de oude stelplaats op het Gaston Roelandtsplein in Assebroek spelen. Maar eind september sloten de deuren. De Lijn heeft immers plannen met de site. Het stadsbestuur beloofde het private initiatief om een oplossing te zoeken op haar eigen grondgebied. “Eén van die mogelijke locaties is een oude stortplaats van de Wegendienst in de Groenestraat in Sint-Pieters", zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “We hebben deze locatie intussen ook aan de mensen van Garrincha voorgelegd. Zij bestuderen de mogelijkheid om daar eventueel een nieuwe hal te bouwen. Het lijkt ons een mooi alternatief voor Assebroek, dichtbij invalswegen.”