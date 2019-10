Bouwbedrijf riskeert monsterboete voor het niet correct uitbetalen van lonen en belemmeren van inspecteurs Siebe De Voogt

16 oktober 2019

14u59 0 Brugge Het Brugse bouwbedrijf Calleeuw-Blieck en zijn zaakvoerder hangt een monsterboete van 225.600 euro boven het hoofd voor sociale inbreuken. Zeventien werknemers werden niet correct uitbetaald en bovendien belemmerde de man controles van de sociale inspectie.

Het onderzoek naar bouwbedrijf Calleeuw-Blieck ging vorig jaar van start, toen een werknemer klacht indiende. De man had naar eigen zeggen al even geen loon meer ontvangen. De daaropvolgende controles van de sociale inspectie in het bedrijf liepen echter niet van een leien dakje. “De zaakvoerder hield de inspecteurs aan het lijntje”, stelde de arbeidsauditeur in Brugse rechtbank. “Bij een eerste aangekondigde controle wist hij zogezegd van niets. Daarna liet hij na de nodige documenten te overhandigen.” De stukken in het dossier brachten volgens het arbeidsauditoraat een chaotisch loonbetalingssysteem aan het licht.

Tegenover zeventien werknemers bouwde Calleeuw-Blieck een loontekort van 46.290 euro op. Van achttien anderen kon het bedrijf dan weer geen loonbetalingsbewijzen voorleggen. Het arbeidsauditoraat vorderde woensdagmorgen een monsterboete van 225.600 euro, waarvan een deel wellicht met uitstel zal worden opgelegd. Volgens de verdediging kampte het bouwbedrijf vorig jaar met financiële problemen. “Ze zijn zich momenteel aan het herpakken”, pleitte hun advocaat. “Er heeft een regularisatie en reorganisatie plaatsgevonden, waar de werknemers achter staan. De enorme schuldenberg wordt volop afgehandeld. Indien de monsterboete integraal zou moeten betaald worden, is het boeken toe.” Uitspraak op 20 november.