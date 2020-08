Bouw van nieuwe lokalen op Tempelhof gestart: vijf jeugdverenigingen krijgen er stek tegen volgende zomer Bart Huysentruyt

10 augustus 2020

17u06 0 Brugge Op de sport- en jeugdsite Tempelhof zijn de werken voor de nieuwe jeugdlokalen gestart. Het opmerkelijke ontwerp in de vorm van een achthoek moet vijf werkingen een nieuwe thuis geven. De kostprijs bedraagt 1,7 miljoen euro.

De Chiro SPODD, KSA KRIKO, KSA SPIKO, De Rode Valken en Kwibus krijgen er een nieuwe plek. De uitzonderlijke vorm van de gevel, ontworpen door het team van Architectenbureau Bart Dehaene, laat toe dat er vijf jeugdverenigingen een plek krijgen in één gebouw. “Ze zullen elk hun lokaal hebben, plus een gemeenschappelijke ruimte met keuken", zegt schepen van Jeugd Mathijs Goderis (sp.a).

Voor Chiro SPODD en De Rode Valken, twee verenigingen die hun roots hebben in Sint-Pieters, is dit een forse verbetering. De verenigingen zijn al enkele jaren vragende partij. “Eén van de belangrijkste elementen is het inbraakveilig maken van het gebouw. Het vroegere lokaal werd immers geteisterd door vandalisme", zegt Goderis. “Daarom is er extra aandacht besteed aan ramen en deuren. Als alles vlot loopt, mikken we op een verhuis in of net na de zomer van 2021.”