Bouw sociale woningen loopt maanden vertraging op door drieste inbraak: “Daders drongen flats binnen met koevoet” Mathias Mariën

28 augustus 2019

14u33 0 Brugge De politie van Brugge is een onderzoek gestart naar een drieste diefstal op een bouwwerf langs de Gebroeders Marreytstraat, vlakbij de Oostendse Steenweg. De daders braken verschillende appartementen in aanbouw open met een koevoet en gingen aan de haal met een tiental cv-ketels en ander bouwmateriaal. “De oplevering van de sociale woningen loopt daardoor minstens twee maanden vertraging op”, zegt Luc De Smedt van de Brugse Maatschappij voor Huisvesting.

De aannemer stelde de diefstal dinsdagmiddag vast tijdens een werfvergadering. Volgens verklaringen van de betrokken aannemers en maatschappij moeten de daders tussen 20 en 27 augustus hebben ingebroken toen er niemand op de werf aanwezig was. Daarbij gingen ze bruut te werk. Er werd gebruik gemaakt van koevoeten en ander zwaar materiaal om in de 28 appartementen in aanbouw binnen te komen. Eenmaal ze toegang hadden, namen de dieven een tiental cv-ketels mee. Opvallend: tijdens hun vlucht lieten de daders een deel van de buit achter, wat er mogelijk op wijst dat ze werden opgeschrikt of hun vluchtwagen te klein was.

Tweede keer vertraging

Bij de politie van Brugge bevestigen ze de inbraak. “Het onderzoek is volop lopende”, zegt woordvoerster Lien Depoorter. Op de werf is het de Brugse Maatschappij voor Huisvesting die momenteel bezig is met bouwen. Het is de tweede keer op enkele jaren tijd dat de bouw van de 28 sociale woningen vertraging oploopt. In 2017 lag de werf al enkele maanden stil door financiële problemen bij de aannemer die toen aan het werk was. Nu volgt dus een nieuwe tegenslag. “Al was het sowieso de bedoeling dat de cv-ketels zouden weggehaald worden, aangezien we alles willen aansluiten op het warmtenet”, zegt de directeur. “In dat opzicht is de diefstal dan ook geen grote ramp. De schade die de dieven achterlieten, is dat echter des te meer.” Enig voordeel is dat er voorlopig nog geen contracten zijn getekend met mensen die voor een bepaalde datum hun intrek in de appartementen moeten nemen.

Minstens 2 maanden

De betrokken aannemer, die tijdens de werken de aansprakelijkheid draagt, zal nu moeten opdraaien voor de schade. Die loopt door de brute manier van inbreken hoog op, aangezien er heel wat schrijnwerk is beschadigd. Heel wat ramen en deuren zullen zelfs helemaal vervangen moeten worden. De afwerking van de appartementen loopt daardoor enige vertraging op. “De afwerking, denk bijvoorbeeld aan het pleisteren, kan enkel gebeuren als de ramen en deuren geïnstalleerd zijn. Maar die moeten nu opnieuw besteld worden en dat vraagt natuurlijk tijd. Ook het afhandeling van de verzekeringskwestie zal enige tijd in beslag nemen. Alles samen rekenen we op een vertraging van 2 tot 3 maanden voor de oplevering", besluit Luc De Smedt.