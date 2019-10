Bouw grootste rusthuis van Brugge gestart: “Nood aan extra kamers is groot” Mathias Mariën

01 oktober 2019

15u04 0 Brugge De bouw van het modernste en grootste rusthuis van Brugge is gestart. Het complex tussen de Sint-Pietersmolenstraat en de Blankenbergse Dijk zal bestaan uit een woonzorgcentrum voor 232 bewoners, een dagverzorgingscentrum en een kinderopvang. Kostprijs: 43 miljoen euro. Eind 2022 nemen de eerste bewoners er hun intrek.

Huisvesting en opvang op maat van jong en oud, met respect voor natuur en omgeving: dat is wat het nieuwe zorgcomplex in Sint-Pieters wil bieden. Mintus, de Brugse zorgvereniging, en het stadsbestuur slaan hiervoor de handen in elkaar. “Het complex moet rust, geborgenheid en huiselijkheid uitstralen. Daarom is het geheel opgedeeld in vijf delen, bestemd voor elk van de leefgroepen die hier op termijn onderdak krijgen”, zegt Mintus-voorzitter Pablo Annys.

Het hypermoderne complex zal bestaan uit een woonzorgcentrum voor 232 bewoners, een dagverzorgingscentrum voor 30 personen en een initiatief voor kinderopvang. Opvallend is dat de zorg voor senioren en voor jonge kinderen in voor het eerst op één adres samengebracht wordt.

Bij duurste projecten van Brugge

“We brengen generaties samen, zodat bewoners en zorgverstrekkers elkaar kunnen inspireren", stelt Annys. “We denken hier niet in hokjes of in leeftijdsgroepen: het complex biedt zorg voor alle mensen die er nood aan hebben, jong en oud, in regio Brugge. De nood aan extra en vooral moderne kamers in Brugge is alvast groot.”

De investering - 43 miljoen euro - is samen met het nieuwe Beurs- en Congresgebouw meteen het duurste project van het huidige stadsbestuur de komende jaren. Schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V) ziet alvast veel mogelijkheden. “De architectuur houdt rekening met de natuur in de omgeving en laat ook de bewoners volop van dat licht en groen genieten. Daarom kiezen we bij de realisatie voor rustgevende materialen en een moderne eigentijdse toets, met patio’s en beglazing aan de binnenkant van het gebouw. Het maakt tal van buitenactiviteiten mogelijk en het versterkt de verbondenheid tussen leefgroepen.”

Hernieuwbare energie

In het complex zal duurzaamheid voorop staan. “Milieu en klimaat staan vandaag ook centraal in de zorgsector. Daarom is het project in Sint-Pieters gebaseerd op compact ruimtegebruik, een optimale waterhuishouding en efficiënt energiegebruik. We hebben daarnaast aandacht voor hernieuwbare energie en gebruik van ecologische materialen”, aldus Annys. Eind 2022 moeten de eerste bewoners er hun intrek nemen.