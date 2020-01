Bouff mag zich West-Vlaams ambassadeur ‘Ik koop lokaal’ noemen Bart Huysentruyt

14u43 0 Brugge Uit 300 West-Vlaamse handelaars koos Ondernemerscentrum West er 47 die zich ambassadeur mogen noemen van de campagne ‘Ik koop lokaal bij een winkelier van hier’. Voor Brugge is dat pastabar Bouff in de Koningin Astridlaan.

Het was de tweede keer dat OC West, een organisatie die ondernemerschap stimuleert, zo’n verkiezing organiseerde. Het wil daarmee het belang van lokaal kopen in de kijker zetten. Via www.ikkooplokaal.be probeerden meer dan 300 handelaars zoveel mogelijk stemmen te verzamelen. Ruim 18.000 mensen deden dat en de 47 met de meeste voorkeurstemmen achter hun namen kregen de titel.

Bouff staat voor een pasta en streetfood atelier. “Ik maak dagelijks verse sauzen met de puurste ingrediënten, van tomaat over curry tot kaas. Als tijd je grootste vijand is, word je hier in no-time bediend”, vertelt uitbaatster Lieselot.