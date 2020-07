Boudewijn Seapark ziet kinderen met mondjesmaat afkomen: “Enkel ballenbad en botsauto’s zijn niet open, maar dolfijnenshow gaat wel door” Bart Huysentruyt

01 juli 2020

16u23 2 Brugge Het Boudewijn Seapark ontving woensdag eindelijk weer bezoekers. Bij de start van de grote vakantie bleef de grote drukte nog uit, maar dat vonden ze niet erg. “Hopelijk gaat het ook met het weer crescendo, zodat iedereen volop kan genieten van het park”, zegt manager Geertrui Quaghebeur.

Het heeft lang geduurd, maar woensdag zwaaiden de poorten van Boudewijn Seapark weer open. Het attractiepark in Brugge beschikt over een uitgebreid buiten- en binnenaanbod en uiteraard de dolfijnenshow. “Op het ballenbad en de botsauto’s na gaat alles weer open”, zegt commercieel manager Geertrui Quaghebeur. “We zijn vooral heel blij dat we weer mensen mogen ontvangen. We hebben die gezellige drukte gemist.” Erg druk werd het niet. Het publiek wacht duidelijk nog even af. Het waterpark bleef, ook door het wisselvallige weer, akelig leeg.

Dolfijnen

De coronamaatregelen zijn navenant. Om lange wachtrijen te vermijden, zijn er overal stippen aangebracht om de afstand tussen ‘bubbels' te bewaren. Aan elke attractie vind je alcoholgels en de toestellen worden ook regelmatig ontsmet. In het dolfinarium en het binnenspeelpark mogen er maximaal 200 mensen binnen. “De kinderen kunnen vrij spelen, maar de ouders moeten afstand houden op het binnenterras", zegt Quaghebeur. “Omdat de capaciteit van die binnenattracties beperkt is, kunnen we daar wel nauwgezet op toezien.” En de dolfijnen? “Die hebben niet echt gemerkt dat er geen shows meer waren", vult verzorger Sander Van der Heul aan. “We zijn immers altijd verder met hen blijven spelen, op geregeld tijdstippen tijdens de dag. Dat doen we ook op dagen dat er shows zijn. Veel verandering is er voor onze dolfijnen dus niet.”