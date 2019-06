Boom uit reien gehaald na stormweer: bootjesverkeer even onderbroken Mathias Mariën

10u58 0 Brugge Ter hoogte van de Mariabrug in Brugge is donderdagochtend een grote boom uit de reien gehaald die was omgewaaid tijdens het stormweer dinsdagavond.

Door deze werkzaamheden was er in de voormiddag tijdelijk geen bootjesverkeer mogelijk. Ook de paardenkoetsen werden omgeleid om de dieren niet af te schrikken. Volgens de eerste vaststellingen berokkende de omgevallen boom geen schade aan de omgeving. “Onze diensten stelden alles in het werk om de boom zo snel mogelijk uit het water te halen zodat de bootjes op de reien en de koetsen weer hun normale route konden volgen", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).