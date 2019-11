Bonkende beats en ingetogen fakkeltocht: dit zijn onze weekendtips Redactie

07 november 2019

11u41 0

Praga Khan viert verjaardag in Oostende

Het is dertig jaar geleden dat de eerste single van Praga Khan uitkwam. ‘Bula, bula’ heette die. Die bijzondere verjaardag viert Maurice Engelen met een optreden in het Kursaal Oostende, nu zaterdag om 20 uur. Praga Khan bouwde een wereldwijde reputatie op, maar vergeet zijn thuisland niet. En op het podium staat nog een band: de Limburgse popgroep Schmutz, die België charmeerde met onder meer de hit ‘Love Games’. Info: kursaaloostende.be.

Muzikanten en kunstenaars maken AMOK in Brugge

KAAP maakt momenteel AMOK in de Brugse Stadsrepubliek. Een 200-tal muzikanten, kunstenaars en andere creatieve geesten palmt een 20-tal locaties in met hun meer dan 50 concerten en voorstellingen. De focus ligt op hedendaagse, avontuurlijke en authentieke muziek. Er zijn ook debatten, interviews, luistersessies en workshops. Zaterdag bijvoorbeeld treedt Liesa Van der Aa op in de Stadsschouwburg. Info: www.amokbrugge.be.

Sint-Maarten op bezoek in Koksijde en Veurne

Koksijde en Veurne verwelkomen zondag Sint-Maarten met een stoet. In Koksijde start het om 18 uur aan ’t Oud Schooltje. Van daar trekken de kinderen met hun uitgeholde bieten door het centrum van Koksijde-Dorp. In ’t Oud Schooltje kan je gratis een biet afhalen. Wie die origineel aankleedt, krijgt een extraatje. Alle kinderen krijgen bovendien een zak vol lekkers. In Veurne start de stoet om 18 uur op de Grote Markt. Na de rondgang vindt de traditionele babeluttenworp plaats en kunnen alle kinderen bij Sint-Maarten.

Vredesdag met IJzerbedevaart in Diksmuide

De 92ste IJzerbedevaart vindt maandag 11 november plaats bij de IJzertoren in Diksmuide. De theaterwandeling ‘De oorlog is niet gedaan’ start om 15 uur en aansluitend is er de bedevaart met bloemenhulde in de crypte. Bekende en minder bekende acteurs leggen onder het regisseursoog van Kathelijn Vervarcke de link tussen het oorlogsverleden en de actualiteit. Een ticket kost 10 euro. Info: 051/50.02.86 of info@aandeijzer.be.

Fakkeltocht herdenkt Groote Oorlog in Avekapelle

Miguel Bouttry staat op 11 november om 18 uur klaar aan het ontmoetingscentrum De Barakke bij de kerk in Avekapelle (Veurne). Hij neemt je mee op fakkeltocht en herdenkt de Eerste Wereldoorlog. Veurne werd grotendeels gespaard van vernielingen tegenover de frontsteden Diksmuide, Ieper en Nieuwpoort. Hoe ging het er aan toe in Avekapelle, hoe trok het leven zich terug op gang en wat gebeurde er bij de start van de Tweede Wereldoorlog? Info: 058/33.55.31 of infotoerisme@veurne.be.