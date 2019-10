Bomenvriend Alain (54) wordt opnieuw gedwongen z’n ouderlijke woning te verkopen Siebe De Voogt

18 oktober 2019

10u51 3 Brugge Bomenknuffelaar Alain De Coessemaeker (54) moet zo goed als zeker z'n ouderlijke woning in Assebroek verkopen. Het arbeidshof bevestigde vrijdagvoormiddag de gedwongen verkoop, die de rechter eerder al had opgelegd. Met de opbrengst moet een stuk van de meer dan 800.000 euro aan dwangsommen worden afbetaald. De rest van de openstaande schuld wordt kwijtgescholden. Enkel een akkoord met z'n buren kan nog een uitweg bieden, al lijkt dat hoogst onwaarschijnlijk.

De procedureslag van Alain De Coessemaeker (52) tegen z’n buren duurt nu al meer dan vijf jaar. Alles draait om vier esdoorns, vier kerselaars, een wilg en een pruimelaar in de tuin van de ouderlijke woning van Alain. De enorme bomen stonden te dicht bij de aanpalende huizen en blokkeerden de zon in de tuin van z’n buren. Alain weigerde als bomenvriend de bomen te kappen. Uiteindelijk liet hij de mastodonten levend verplanten, maar veel te laat. Vandaag staan dwangsommen van meer dan 800.000 euro open.

Collectieve schuldenregeling

Alain vroeg dan ook een collectieve schuldenregeling aan. Om de dwangsommen te kunnen afbetalen, stelde de schuldbemiddelaar een verkoop voor van z’n ouderlijke woning. De arbeidsrechtbank goot die verkoop in december vorig jaar in een vonnis. Alain legde zich echter niet neer bij die beslissing en tekende beroep aan bij het arbeidshof. De rechter bevestigde vrijdagmorgen integraal de eerste uitspraak. “Om de schulden af te betalen zijn we wettelijk verplicht om alle voor beslag vatbare goederen gedwongen te laten verkopen”, zegt persrechter Yves Werbrouck. “Het arrest van het arbeidshof legt die gedwongen verkoop dan ook op. De rest van de schulden zullen na de verkoop wel worden kwijtgescholden.”

Voor Alain komt de uitspraak van het arbeidshof onverwacht. “Ik had toch ergens verwacht dat ze menselijker zouden zijn”, vertelt de man. “Het kwijtraken van mijn woning blijft voor mij onbespreekbaar. Ik zal samenzitten met mijn advocaat om te bespreken wat de juridische mogelijkheden nog zijn. Mogelijk tekenen we cassatieberoep aan. Een crowdfunding is een andere mogelijkheid, maar ik betwijfel of dat ooit genoeg geld zal opbrengen. Ik ben bereid om nog eens samen te zitten met de buren. Dat lijkt me de beste oplossing in dit verhaal, maar in het verleden is dat niet gelukt.”

Verkoop onafwendbaar

Een akkoord met de buren is de enige oplossing waarmee Alain een verkoop van z'n ouderlijke woning nog kan vermijden. Een cassatieberoep werkt immers niet opschortend. “Het arrest belandt volgende week wellicht bij de schuldbemiddelaar. Die zal de verdere verkoop van de woning regelen. Dat kan uit de hand gebeuren, maar dan is de toestemming van de eigenaar nodig. Anders wordt het wellicht een openbare verkoop.” De buren van Alain stelden al eens voor om de procedure stop te zetten als hij een bedrag van 20.000 euro op tafel zou leggen. Daarmee zouden hun kosten afbetaald kunnen worden. Volgens het koppel ging Alain echter nooit in op hun vraag. De man zelf betwist dat. “Ik heb wel degelijk m’n akkoord gegeven, maar toen begonnen ze me te chanteren. Op dat moment heb ik afgehaakt.” Een akkoord tussen de buren lijkt dus onwaarschijnlijk.