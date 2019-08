Gesponsorde inhoud Bomboclat maakt zich op voor meest succesvolle editie: “12.000 bezoekers, daar dromen we van” Festival van de Caribische en Afrikaanse muziek kan steeds meer Bruggelingen bekoren Bart Huysentruyt

19 augustus 2019

16u39 0 Brugge Op het strand van Zeebrugge is de opbouw gestart van het zuiderse Bomboclat-festival. Na WECANDANCE is dat het tweede hoogtepunt van de zomer in de badplaats. De organisatie verwacht komend weekend zo'n 12.000 bezoekers, een record voor deze derde editie. “Hier kunnen we alleen maar van dromen”, zegt Willem Dudal.

Het Bomboclat-festival is een buitenbeentje op de feestkalender aan de kust en in Brugge. Het is zowat het laatste grote evenement van de zomer, toegespitst op Caribische en Afrikaanse muziek. “Wij noemen het graag een echte beachparty en met de zomerse temperaturen van komend weekend lossen we die verwachting ook echt in”, zegt Willem Dudal, één van de Brugse vrienden die drie jaar geleden zijn schouders onder Bomboclat zette.

Dat was toen een gok voor de jonge Bruggelingen. “We zaten allemaal in een nieuwe levensfase. Omdat we kinderen hebben, zagen we mekaar nog maar weinig. Daarom vonden we dat er een festival moest komen waar je ook met kinderen langs kan lopen. Iets oergezelligs en toch unieks. Niet voor niks lokken we toeschouwers van over de hele wereld naar hier. Duitsers, Italianen, Engelsen en zelfs Amerikanen komen kamperen en het festival bijwonen.”

Kinderziektes zijn er zo goed als uit, belooft Dudal. Vorig jaar was het immers lang aanschuiven aan de beperkte eet- en drankstand. “We hebben het aantal verdubbeld", zegt hij. “Straks zijn er een twaalftal eetstands en zeven bars. De bezoekers zullen hun hartje kunnen ophalen. We hebben ook voor een aparte loungeruimte gezorgd, waar we stand-up comedy programmeren. Er wordt ook leuke achtergrondmuziek gespeeld en er zijn zelfs lezingen. Kinderen kunnen in een aparte ruimte terecht. Tot veertien jaar mogen ze gratis de festivalzone van zo’n anderhalve hectare binnen.”

Omdat het tijdens de vorige edities niet echt meeviel qua weer, investeerde de organisatie in extra tenten en ‘shelters’. “Maar dat zal komend weekend niet nodig zijn”, zegt Willem Dudal. “In plaats van twee grote tenten, zullen we er maar één plaatsen. We voorzien wel in de nodige schaduwplekken. Zelfs als het zou regenen, kunnen we de 12.000 bezoekers voldoende laten schuilen.”

Voor de Brugse vriendengroep zal deze editie wellicht de eerste worden die financieel interessant wordt. De vorige edities was er ofwel te weinig volk, ofwel een tegenvallende drankenverkoop om het festival écht rendabel te maken. “Met het recordaantal bezoekers dat we verwachten, kunnen we echt bouwen op de toekomst", zegt Dudal. “Volgende week dinsdag zitten we al samen om de datum van de vierde editie vast te leggen.”

Bomboclat vindt plaats op vrijdag 23 en zaterdag 24 augustus op het strand van Zeebrugge. Kaarten vanaf 35 euro op www.bomboclat.be.