Bomboclat is schot in de roos dankzij zomerweer Bart Huysentruyt

25 augustus 2019

13u26 2 Brugge Het eindezomerfestival Bomboclat op het strand van Zeebrugge heeft op vrijdag en zaterdag 12.500 mensen kunnen bekoren. Het is de meest succesvolle editie ooit.

Er klonken die twee dagen Afrikaanse en Jamaicaanse klanken op het strand. Dankzij het prima zomerweer kon er volop op blote voeten gedanst worden op het strand. “We zijn bijzonder tevreden”, zegt mede-organisator Willem Dudal. “We zijn drie jaar geleden gestart als een alternatief op het bestaande aanbod van festivals, een buitenbeentje. Maar naast een trouw genrepubliek, lokken we ook steeds meer Bruggelingen die het leuke concept in de armen sluiten." Opvallend: op Bomboclat is het publiek voornamelijk vrouwelijk. De organisatie berekende zelf dat zo’n zeventig procent van de aanwezigen een vrouw is. Het is ook een heel divers publiek. “Volgend jaar willen we graag nog een beetje groeien en denken we eraan om ook latinomuziek aan de affiche toe te voegen”, besluit Dudal.