Bombardier stopt activiteiten vanaf dinsdag: 430 werknemers economisch werkloos Bart Huysentruyt

16 maart 2020

13u09 56 Brugge Trein- en trambouwer Bombardier in Brugge legt vanaf dinsdag 17 maart alle activiteiten stil. De 430 werknemers worden op economische werkloosheid gezet. Dat meldt het ABVV.

Zowel de industriële activiteiten als de herstellingen in de depots worden stilgelegd. Dat heeft het bedrijf beslist om te vermijden dat het coronavirus verspreid raakt onder de werknemers. “Er waren verschillende maatregelen getroffen binnen het bedrijf maar het blijkt te moeilijk om die allemaal op te volgen. Voor het werk dat we hier uitvoeren, moeten werknemers dicht op elkaar staan en dat is een te groot risico”, vertelt Freddy Bakker, hoofdafgevaardigde van ABVV. Bedienden die kunnen telewerken mogen dat wel blijven doen. De activiteiten worden voor een onbepaalde periode stilgelegd.